Sami Zayn responde a las comparaciones con Mick Foley

El ascenso de Sami Zayn al estrellato ha dado un gran salto desde su vinculación con The Bloodline en los últimos meses, con el ex Campeón Intercontinental listo para competir por el Campeonato Universal Indisputable WWE contra Roman Reigns en Elimination Chamber este fin de semana. A medida que la popularidad de Zayn ha seguido creciendo a lo largo de su historia con The Bloodline, muchos han hecho comparaciones entre él y dos ex estrellas de la WWE muy populares: Bryan Danielson y Mick Foley.

► Mick Foley fue una fuente de inspiración para Sami Zayn

Mick Foley, al igual que Sami Zayn, no tenía el aspecto estereotípico de una superestrella de la WWE. y este último referenció algo del primer libro de Foley, “Have a Nice Day: A Tale of Blood and Sweatsocks”, durante una aparición reciente en “The Sick Podcast” con Tony Marinaro , indicando de que el miembro del Salón de la Fama WWE es una inspiración para él. Zayn detalló además cómo Foley lo ayudó a reconocer el viaje que tomó para convertirse en una superestrella de la WWE, calificándolo como un “modelo para tipos como él” para llegar a la WWE. El ex Uce Honorario también calificó el viaje por el que Foley llevó a los fanáticos en el libro como “romántico” a veces.

“Mick Foley era el tipo, leí ese libro de principio a fin, ni siquiera puedo decirte cuántas veces. Hay un parentesco allí. Recibo muchas comparaciones con él con respecto al tipo de atractivo que tenía y el tipo de atractivo que tengo actualmente, que es solo una especie de carisma extraño que no puedes identificar porque no es como una estrella de la lucha libre convencional, la buena apariencia de una estrella de cine o un físico supremo. No es el maquillaje convencional de una superestrella de la lucha libre o lo que sea. He recibido muchas comparaciones y me siento halagado porque creo que estuvo tremendo“.