Sami Zayn recuerda a Hulk Hogan: «Fue mi héroe»

La leyenda e ícono de la lucha libre profesional, Hulk Hogan, ha fallecido a los 71 años de edad, en su residencia en Clearwater, Florida.Desde entonces, múltiples reacciones han surgido por parte de muchas personalidades dentro y fuera de la lucha libre, destacándose las de Donald Trump, Ric Flair, Dana White, Vince McMahon, The Undertaker, Triple H, The Rock, Kevin Nash, entre otros, y la compañía honró a su memoria durante su programación semanal.

► Sami Zayn rinde tributo a Hulk Hogan

Sami Zayn fue entrevistado recientemente por el Toronto Sun y habló sobre Hulk Hogan y su legado, resaltando que fue su héroe favorito durante su niñez.

«Sin duda, era mi favorito de niño. Mis primeros recuerdos son de ver lucha libre con mi padre, y tengo una imagen vívida de Hulk Hogan después de un combate, sudado y quizás ensangrentado. Había pasado por mucho, y luego todas las poses y la adulación del público. Creo que ese espectáculo fue lo que realmente me atrajo a la lucha libre, así que fue mi favorito desde que conocí el deporte».

Zayn admitió tener otros sentimientos más complejos sobre Hogan, pero la estrella de la WWE dijo que no quería «agobiar a nadie» compartiendo esos pensamientos. Sin embargo, dejó en claro que el impacto que «The Hulkster» causó en el luchador canadiense fue tan grande, que probablemente no se hubiera convertido en luchador.

Mientras los homenajes al hombre que ayudó a cambiar la industria continúa, aparecen los cuestionamientos en torno a la información que se manejó respecto a los últimos días de Hulk Hogan. Ahora, solo nos queda honrar su memoria en virtud del legado imborrable que dejó en la tierra, más allá de las controversias que generó fuera del ring.