Sami Zayn quiere ir a WrestleMana tras derrotar a Shinsuke Nakamura

Sami Zayn buscando su camino a WrestleMania, llegó a RAW, listo para enfrentar a Shinsuke Nakamura, quien ahora parece tener como misión evitar que éste llegue al evento más importante de WWE.

Hace dos semanas Sami cayó tras la intervención de Drew McIntyre, quien traía un pleito cazado contra el canadiense; sin embargo, la historia ya ha cambiado para ambos.

Fue así que Sami y Nakamura se enfrentaron nuevamente, en un combate donde Zayn salió con todo desde el primer momento, buscando conseguir una victoria contundente contra su rival.

Nakamura buscó reaccionar en varias ocasiones, pero le costó bastante trabajo descifrar lo hecho por su rival, hasta que finalmente pudo detenerlo con un poderoso rodillazo.

El duelo siguió con varios intensos ataques, hasta que Sami conectó dos poderosas patadas que dejaron fuera de acción al japonés.

GIVE THIS MAN ALL THE GOLD OMG

SAMI ZAYN IS HIM. #WWERAW pic.twitter.com/v7oZ99qcQP

— s e t h (@futurafreesky) February 27, 2024