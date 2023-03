Sami Zayn quiere estelarizar en WrestleMania

El impulso que tuvo Sami Zayn durante su historia con The Bloodline fue una completa sorpresa para todos los involucrados. Al principio, se pensaba que el ex Campeón Intercontinental WWE solo estaría con el grupo durante un par de semanas, pero se convirtió en mucho más gracias a su dedicación a este papel. Esto, a pesar de que hubo informes de que no veían a Zayn como alguien que terminara siendo la cara de la compañía, pero su impulso empezó a gestarse de a poco a finales del año pasado.

► The Usos vs Sami Zayn y Kevin Owens podrían cerrar la noche uno de WrestleMania 39

Sami Zayn y Kevin Owens volverán a hacer equipo en la primera noche de WrestleMania 39 para enfrentarse a The Usos por el Campeonato Indisputable de Parejas WWE, en lo que sería la culminación de una historia de larga data entre el ex Campeón Intercontinental WWE y The Bloodline, lo cual ha sido considerado como la mejor historia que WWE ha tenido en años.

Si bien la ubicación del referido combate para este sábado aún no está clara, y con Roman Reigns vs. Cody Rhodes pactado para cerrar la noche 2 de WrestleMania 39. Los rumores apuntan a que The Usos vs Sami Zayn y Kevin Owens podrían estelarizar la noche uno del evento, aunque no hay nada confirmado hasta el momento.

Durante una entrevista reciente con Ariel Helwani de BT Sport, Sami Zayn expresó su esperanza de que aún pueda tener una lucha estelar en WrestleMania.

“Eso aún está por verse.”

Helwani indicó durante la conversación que la lucha que protagonizará el ex miembro de The Bloodline es catalogada como la “lucha por equipos más esperada en la historia de WrestleMania” desde Hulk Hogan y Mr. T contra Roddy Piper y Paul Orndorff en WrestleMania 1.

“Es una locura. Si seguimos en último lugar, lo que está por verse, sería la primera vez desde WrestleMania 1. Y sería la primera lucha por el título en parejas de todos los tiempos que forme parte del evento estelar. Eso es algo.”