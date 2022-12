Sami Zayn quiere enfrentarse a MJF algún día

Sami Zayn es uno de los luchadores más destacados de la WWE actual y recientemente fue pieza fundamental para la victoria de The Bloodline en Survivor Series WarGames, pues abrió el camino con un golpe bajo a Kevin Owens, que permitió a Jey Uso rematarlo con una plancha y lograr la cuenta de tres. Tras la conclusión del combate, Roman Reigns y el propio Jey Uso, lo abrazaron, mostrando que las diferencias al interior de este grupo han quedado zanjadas, luego de que quedaran dudas en los instantes previos al estelar de la noche. El 2022 ha sido un gran año para el ex Campeón Intercontinental, considerando que durante el primer trimestre también fue clave durante su rivalidad con Johnny Knoxville que desembocó en WrestleMania 38.

► Sami Zayn «reconoce» a MJF

Mientras se especula para cuándo la historia entre Sami Zayn y The Bloodline vaya a tomar el esperado giro de la traición y posterior enfrentamiento entre The Great Liberator contra Roman Reigns o The Usos; sin embargo, hay otras luchas de ensueño que podrían ocurrir para Sami Zayn.

En una entrevista reciente con Peter Rosenberg en el Podcast The Cheap Heat Friday Somethin’, Sami Zayn elogió a MJF y dijo que le gustaría enfrentarlo algún día. Esto surgió a raíz de que Rosenberg preguntó a qué luchador fuera de la WWE le gustaría enfrentarse.

MJF is………….Ucey!? Sami Zayn says he would want to work with MJF pic.twitter.com/vpNnvIPCgF — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) December 3, 2022

«MJF viene a mi mente en este momento. Es alguien talentoso.»

El Campeón Mundial AEW no ignoró el elogio de Sami Zayn y recurrió a su cuenta de Twitter para reaccionar, a su modo.

Sami is Salt of the Earth. https://t.co/GZDQWsNZYK — Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) December 3, 2022

«Sami es The Salt of the Earth.»

No es un secreto las menciones e interacciones de MJF con WWE, y siempre ha hecho referencia a que en el 2024 se convertirá en agente libre e insinúa que Nick Khan o Triple H podrían pujar por hacerse de sus servicios. Quizás allí, podamos ver un enfrentamiento entre estos dos maestros del micrófono.