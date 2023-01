Sami Zayn: “No podría ser la cara de WWE por mi físico”

Sami Zayn vive un gran momento dentro de WWE, pues al lado de The Bloodline ha dado una de las mejores historias en la empresa en los últimos años; sin embargo, siente que no podría llegar al grado de ser la cara de la empresa.

Durante una entrevista realizada por el periodista Ariel Helwani, donde habló de varios temas y destacó la importancia que tiene Triple H en el momento que está vi viviendo.

“Sé que antes que Triple H estuviera al mando creativo, nunca aparecí en televisión con Roman. Entonces, cuando Tripe H lo estuvo, finalmente tuve mi oportunidad en televisión con Roman. No sé es una coincidencia, porque como dije anteriormente, dio la casualidad que hubo un montón de cosas que se alinearon. Los Usos no estaban ahí, Heyman no estaba ahí, fue en Montreal, todas esas cosas”.