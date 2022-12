Sami Zayn no esperaba ser apoyado por el público

La historia entre Sami Zayn y The Bloodline ha sido uno de los mejores aspectos de la programación de WWE durante los últimos meses. Recientemente participaron en Survivor Series WarGames, y el propio Sami fue quien abrió el camino para la victoria de su equipo, logrando en el proceso hacer las paces con Jey Uso, y finalmente ser aceptado por todos. Sin embargo, ahora el «fantasma» de su amistad con Kevin Owens anda rondando al grupo y la historia podría tomar un nuevo matiz cuando ambos formen parte de la lucha de relevos que sostendrán este 30 de diciembre, en la que también participarán Roman Reigns y John Cena.

► Sami Zayn disfruta su etapa en The Bloodline

El Uce Honorario se encuentra actualmente en medio de la mejor etapa en su carrera en la WWE. Es parte de la facción más grande de toda la industria en este momento, The Bloodline, junto con el Campeón Universal Indisputable WWE, Roman Reigns, donde a pesar de ser un grupo de rudos consumados, sus ocurrencias han permitido que sus compañeros rompan el molde y le han valido ser aclamado por el público. Los cánticos de «Ucey» o «Sami Uso» se escuchan cada vez que Sami Zayn llega al ring.

Durante una entrevista reciente con Justin Barrasso de Sports Illustrated, Sami Zayn confesó que no esperaba ser animado por el Universo WWE tan pronto después de unirse a The Bloodline. El ex Campeón Intercontinental WWE también agregó que la historia que están tratando de contar en el ring es identificable.

«Parte de por qué los aplausos llegaron para mí con The Bloodline más rápido de lo que esperaba, para ser honesto, es porque es muy serio. Puedes ver que el deseo de estar con estas personas es genuino. Es una historia muy identificable, pero no de una manera inalcanzable. Finalmente estás pasando el rato con los chicos geniales y te das cuenta de que no son tan diferentes».