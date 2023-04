Sami Zayn no dejó de preocuparse por The Usos

Backlash 2023 verá a Sami Zayn, Kevin Owens y Matt Riddle luchar contra The Usos y Solo Sikoa en un combate de tercias que dejará a un lado el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE. Ello dentro de la rivalidad del antiguo Uce Honorario con The Bloodline. Antaño fueron familia y actualmente enemigos. Pero a pesar de lo que está pasando en estos momentos entre ellos, SZ no ve con malos ojos a los hermanos samoanos, cree que siguen siendo buenas personas, como señalaba en WWE’s The Bump.

> Sami Zayn habla de The Usos

“Sí, 100%. Siento lo mismo por Jimmy. Mira, es como cualquier otra relación, ya sea una amistad, una relación romántica, cualquier cosa en la vida. Hay momentos en que te separas, pero no es un interruptor de encendido y apagado. No dejas de preocuparte por esa persona de la noche a la mañana, incluso si te hizo algo malo, lo cual es cierto. Ambos Usos lo han hecho, y Jey lo ha hecho repetidamente. Siempre habrá una parte de mí que recordará la conexión que teníamos como malditos hermanos cercanos, en serio. Así que, en algún nivel, todavía quiero [el audio se corta]. Sé que suena un poco raro, después de todo lo que hemos pasado, pero quiero decir, mira, no soy el único que lo ve.

“Cualquiera que haya visto esta historia durante el último año, año y medio, vamos, más, tres años. Hemos visto la forma en que Roman lo trató. Hemos visto que realmente The Usos ha estado llevando The Bloodline. Ves que simplemente no está bien, por lo que Jey ha pasado. Al mismo tiempo, a veces es difícil sentir lástima por él porque hace cosas bastante horribles, y luego tienes que vengarte de él. Así que ahí es donde estamos ahora, pero siento que estoy esperando, en algún nivel, que si los vencemos, y los vencemos de nuevo, y seguimos haciendo lo nuestro, que estas grietas en The Bloodline se convertirán en agujeros gigantes que deben abordarse, y todo se desmorona porque necesita desmoronarse“.

