Siempre se habla de Logan Paul o de Bad Bunny pero otra celebridad que impresionó al Universo WWE durante sus experiencias luchísticas fue Johnny Knoxville. El líder de Jackass tuvo una ardiente rivalidad este año con Sami Zayn que lo llevó a enfrentarlo en WrestleMania 38 en un mano a mano que incluso acabó ganando, después de haber participado en el Royal Rumble 2022. Es verdad que el actor no mostró tanto talento en los encordados como la boxeador o el cantante pero sí llamó tremendamente la atención en sus apariciones.

► Sami Zayn recuerda a Johnny Knoxville

Hoy volvemos a la lucha en el magno evento de este año porque SZ la recordaba en su reciente entrevista con WWE Deutschland. El integrante de The Bloodline se dice muy orgulloso de lo que hicieron juntos teniendo en cuenta que Knoxville no es un luchador entrenado. También alaba a quien fuera su oponente por su actuación. Aquello ya terminó hace unos cuantos meses y no parece que vaya a retomarse en el futuro, pero veremos si la estrella de Hollywood vuelve próximamente a la compañía de lucha libre para hacer de las suyas.

«Es uno de mis combates favoritos. No creo que mucha gente entienda las pequeñas cosas que tienes que hacer para asegurarte de que fluya tan bien con alguien que nunca ha hecho esto. Así que me enorgullezco mucho de ese lado… Estuvo a la altura de algunos de mis mejores combates, pero por diferentes razones. Lo hizo muy bien. Por mucho que quiera insultarlo, y lo hago, todavía lo insulto cada vez que tengo la oportunidad, pero no puedo quitarle mérito«.

¿Os gustó la lucha de Sami Zayn y Johnny Knoxville en WrestleMania 38?