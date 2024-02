Sami Zayn minimiza la polémica generada por WrestleMania 40

En el cierre del reciente Friday Night SmackDown, tuvimos el segmento protagonizado por Cody Rhodes y Roman Reigns, en primera instancia, en el que The American Nightmare le hizo saber al Tribal Chief que el Campeonato Universal Indisputable WWE sigue siendo su objetivo; no obstante, de manera sorprendente cedió entonces su lugar en el estelar de WrestleMania 40 a The Rock, y dijo que próximamente tendrá su revancha contra Reigns. Sin embargo, esto generó gran rechazo en el Universo WWE, que lo hizo saber en redes sociales en cuestión de horas, incluso haciendo tendencia el hashtag #WeWantCody.

► Sami Zayn se pronunció en redes sociales

Sin duda, los fanáticos de la WWE estaban molestos por lo ocurrido este viernes y arremetieron contra Triple H y la WWE por negarle su oportunidad de brillar a «The American Nightmare» después de todo lo que se invirtió en su historia durante el último año. Muchos críticos han intervenido en esta controversia y Sami Zayn también dio su punto de vista sobre el tema.

El ex Campeón Intercontinental WWE recurrió a su cuenta de Twitter para decirles a los fanáticos que hay cosas más importantes en el mundo de las que preocuparse en lugar de preocuparse por el drama que ocurre en la lucha libre. No obstante, esta publicación actualmente ya fue eliminada.

«Sé que muchas personas tienen muchas opiniones sobre los dramas de lucha libre, y tal vez yo también opinaría, si no fuera por el hecho de que diariamente suceden tragedias reales en el mundo que hacen que los dramas de lucha libre parezcan en gran medida sin importancia«.

A medida que esta controversia se intensifica, más personas expresan su punto de vista sobre la situación y algunos esperan que WWE pueda recapacitar sobre lo ocurrido el viernes.