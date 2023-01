Sami Zayn: “Me siento realizado con The Bloodline”

La historia de The Bloodline es lo más interesante que la WWE está contando desde hace unos cuantos meses y no se siente que vaya a acabar pronto. Esto en sí mismo es una rareza pues la compañía no suele desarrollar tramas tan a largo plazo, como selaña Sami Zayn a The Detroit News. El “Uce Honorario” comenta también qué es lo que más le gusta de esta trama que está contando actualmente con Roman Reigns, The Usos, Solo Sikoa y Paul Heyman.

► Su participación en la historia de The Bloodline

“Simplemente estoy rodando con ella en lo que respecta a esta historia. Creo que con todo este asunto de Bloodline, nos hemos topado con algo muy bueno y algo que los fanáticos disfrutan viendo los giros y vueltas de cada semana. Lo que me mantiene emocionado, lo que me mantiene alerta, es saber la evolución de la historia y saber qué va a progresar el próximo viernes o lunes o lo que sea. Como: ‘ooh, ¿qué vamos a hacer ahora?’”.

► La longevidad de la historia

“Es bastante raro, incluso en la WWE, que veas una historia que dure tanto. Una larga historia en términos de la WWE es como de tres a seis meses, y estamos casi entre nueve meses y un año aquí. Definitivamente me siento realizado. Me siento validado, me siento muy feliz de ser parte de esto, y también me doy cuenta de que es una especie de joya porque simplemente no obtienes esto muy a menudo”.

¿Os gusta la historia de Sami Zayn con The Bloodline?