The Bloodline estuvieron esta noche en Monday Night Raw siendo parte fundamental del programa, ya fuera enfrentándose al vestidor de la marca roja, con Solo Sikoa derrotando a Elías en una ‘lucha callejera de la ciudad musical’, o con Sami Zayn y The Usos derrotando a Kevin Owens y The Street Profits. También tuvieron problemas con Drew McIntyre y Sheamus, quienes lucharán contra los gemelos samoanos por el Campeonato Indiscutible de Parejas este viernes en SmackDown. El Linaje ya acapara todos los focos incluso fuera de su programa.

► Sami Zayn intenta hacer reír a Byron Saxton

Y SZ lo estuvo haciendo también después del show en Raw Talk, donde fue entrevistado por Byron Saxton. En esta ocasión, el «Uce Honorario» no hizo ninguna declaración llamativa, pero sí protagonizó un momento muy divertido con su compañero entrevistador ya que intentó hacerlo reír como durante semanas viene haciendo con Los Uso o Roman Reigns, quienes a veces no pueden aguantarse la risa. En cambio, Saxton sí que lo hizo. Incluso pudo decir que «se siente Ucey» sin que su expresión cambiara. Aunque a Zayn no le gustó cómo lo dijo.

Zayn: «¿Por qué tengo que responder acerca de lo que otras personas están haciendo? Dímelo«.

Saxton: «Estoy haciendo mi trabajo«.

Zayn: «¿De verdad? ¿Eso es lo que es? (Saxton le dice que honestamente sí). Está bien, Byron, mírame a los ojos. ¿Me respetas? (Le dice que sí). ¿Eres amigo mío? (Le dice que sí). ¿Crees que eres ucey?«.

Saxton: «Bueno… puede que a veces«.

Zayn: «Déjame escucharte decirlo. Déjame. Escucharte. Decirlo».

Saxton: «Me siento ucey«.

Zayn: «Dios mío, eres un friki. Lo siento, pero no lo digas otra vez. No digas eso otra vez. ¿Podemos terminar ya con la entrevista? No hagamos esto más por un tiempo. Dios».

