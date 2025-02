Sami Zayn fue sacado en camilla de WWE RAW

Sami Zayn tuvo una noche realmente terrible durante el episodio de WWE Raw del 3 de febrero. Después de haber pasado sin pena ni gloria por Royal Rumble, no pudo clasificarse para Elimination Chamber al ser derrotado por CM Punk. Con qué va a pasar con él a continuación en el aire, fue atacado por su mejor amigo Kevin Owens a razón de no haberlo ayudado contra Cody Rhodes en su lucha de escaleras por el Campeonato Indiscutible en el evento premium.

Un ataque el que le propinó «KO» que provocó que «The Underdog from the Underground» tuviera que ser sacado en camilla de la arena:

Officials tend to Sami Zayn as #WWERAW goes off air tonight. #WWE pic.twitter.com/TIs8znhO8Y

— John Clark (@johnrclark12) February 4, 2025