Anoche en el evento premium Elimination Chamber 2025, vimos cómo Sami Zayn y Kevin Owens dieron una lucha sin reglas, no sancionada, en donde ambos se dieron hasta para llevar. La lucha fue bastante intensa y violenta y dejó grandes momentos.

Al final, Owens logró vencer a Zayn y le dio una paliza más dura incluso que la que él recibió. Y además, después de obtener la victoria, siguió atacando a su ex mejor amigo, dejando tanto a los fans como a los réferis y oficiales de WWE bastante sorprendidos.

► WWE envió a Sami Zayn al hospital tras paliza de Kevin Owens

Pues bien, ahora hay una importante actualización dada por Jackie Redmond, corresponsal de WWE, en la conferencia de prensa posterior al evento. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Sami Zayn ya no está en el edificio. Intenté obtener una actualización sobre su estado, pero no he tenido éxito. Lo que sí puedo confirmar es que ha sido trasladado a un hospital. Zayn ya tenía problemas en el cuello antes del combate, lo que hizo que el despiadado ataque de Owens fuera aún más preocupante.

«Si no hubiera sido por la aparición de Randy Orton, las cosas podrían haber sido mucho peores. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que esto habría sido mucho, mucho peor para Sami Zayn, de no ser por la intervención de Randy Orton. El regreso de The Viper detuvo la embestida de Owens, pero el daño ya estaba hecho».