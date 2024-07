Sami Zayn explica qué diferencia a Ilja Dragunov

«The Mad Dragon» Ilja Dragunov está dando sus primeros pasos en Raw después de una exitosísima etapa en NXT y NXT UK. Hasta ahora, Sami Zayn, el Campeón Intercontinental de WWE, ha sido uno de sus compañeros de los que ha estado más cerca, disputando incluso ambos un mano a mano titular en el programa del 15 de julio que quedó sin resultado cuando fueron atacos por Bron Breakker, quien tendrá una nueva oportunidad por el cinturón en SummerSlam. No sería una locura que los tres tuvieran una triple amenaza.

Embed from Getty Images

► ¿Qué diferencia a Ilja Dragunov?

En espera de ver qué sucede en la última semana que queda antes del Premium Live Event del 3 de agosto en Cleveland, «The Underdog from the Underground» explica -en una reciente entrevista con nuestros compañeros de Wrestling Inc– qué hace diferente a Dragunov de las demás Superestrellas.

«Creo que [Dragunov] es realmente bueno. Tiene algo que no mucha gente tiene, que es una comprensión innata de la lucha que hace que la lucha libre sea algo hermoso. Cuando está en el ring, parece que está luchando por su vida. Hay muchos tipos geniales, muchos grandes luchadores en la WWE, pero muy pocos tienen esa cualidad en la que realmente crees que este tipo está profundamente en la trinchera y que le cuesta todo lo que tiene simplemente mantener la cabeza fuera del agua. Creo que esa es una gran cualidad para tener en un luchador, y él la tiene. No lo veo muy a menudo, y definitivamente él lo tiene.»

¿Cómo valoras el trabajo hasta ahora de Ilja Dragunov en WWE RAW?

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images