Sami Zayn explica por qué logra conectarse con los fanáticos

Todo lo que Sami Zayn toca parece convertirse en oro, tal cual Rey Midas. Es que el 2022 se ha convertido probablemente en el mejor año de su carrera, ya que logró convertir una de las rivalidades menos interesantes en uno de los momentos más destacados en WrestleMania 38 en su enfrentamiento contra Johnny Knoxville. Durante el segundo semestre intentó, hasta conseguirlo, convertirse en un miembro de The Bloodline y sus ocurrencias han sido ampliamente aclamadas por el público, sin contar las buenas críticas que ha recibido, siendo uno de los miembros más destacados de la facción más poderosa de la WWE en la actualidad.

► Sami Zayn hace un recuento de cómo ha sido su carrera en la WWE

El Uce Honorario fue entrevistado recientemente por Sports Illustrated, y comentó sobre cómo ha trabajado arduamente para llegar hasta el punto en el que está ahora, y sobre cómo siempre logra conectarse con los fanáticos a través de las historias en las que forma parte.

«La lucha libre está más en mi mente ahora que nunca. Solía ​​pensar que el trabajo duro está en llegar aquí, y luego sientes que lo has logrado, pero en los últimos años es cuando la lucha libre ha estado en mi mente más que nunca durante la semana. Al principio de mi carrera, siempre sentí esta extraña distinción de otros luchadores en la escena independiente. Siempre sentí que era un tipo que luchaba, no un luchador, si eso tiene algún sentido. Entonces, durante la semana, estaba como en el estante. Pero estos últimos años, siempre ha habido una correlación directa con la cantidad de información que he podido transmitir al programa y la cantidad de tiempo que me ha consumido durante la semana.

Antes no me sentaba toda la semana pensando en lo que iba a hacer ese fin de semana. Los últimos años han sido una gran colaboración, y cuando las ideas empiezan a funcionar, empiezas a pensar: ‘¿Adónde más podemos ir?’ Piensa en lo comprometida que está la gente con The Bloodline. La gente ya está en un diez. Eso es muy estimulante desde el punto de vista creativo. Es muy, muy divertido.

Solo he estado en el elenco principal durante seis años. De alguna manera, apenas estoy comenzando. Tal vez ya he alcanzado mi punto máximo. He llegado a hacer mucho. Ha sido una gran carrera, y estoy totalmente emocionado con ella. Quizá lo mejor esté por venir. Pero estoy extremadamente agradecido con el lugar donde estoy y lo que estoy haciendo”.