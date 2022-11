Sami Zayn está sorprendido por los halagos de Jim Cornette

Como lo hemos venido reportando aquí en SÚPER LUCHAS, Jim Cornette ha estado dándole grandes elogios a Sami Zayn, quien como Uce Honorario y miembro de The Bloodline, ha sido partícpe de promos y segmentos muy graciosos en los más recientes SmackDown. Recientemente, Cornette dijo esto:

«Así que The Bloodline comienzan su entrada de unos cinco minutos en el programa después de que hemos tenido lo de DX y presentamos al nuevo comentarista, y luego Roman Reigns habla durante nueve minutos. Sé que son grandes estrellas y sé que es una gran entrada, pero no son los únicos.

► Sami Zayn es sorprendido por los buenos comentarios de Jim Cornette hacia él

«Creo que por eso el programa dura una eternidad, sienten que en lugar de llenar tres horas con acción, hacen que todo dure más. Sin embargo, este es el grupo superior en el negocio en este momento, estos son los Four Horsemen de hoy en día.

«Roman Reigns es genial, Paul Heyman es genial, Sami Zayn es increíble. Está recibiendo estos cánticos de Sami cada vez que abre la boca o incluso levanta el dedo como: ‘¿Puedo hablar?’. Y se ha convertido en uno de sus héroes más grandes como un gran adulador. Pero al menos en este programa, es divertido verlo».

Y el Twitter del sitio web de noticias luchísticas en inglés, Wrestling News, reprodujo otras recientes declaraciones de Cornette acerca de Zayn y etiquetó a ambos, logrando que el canadiense reaccionara y mostrara su grata sorpresa:

— Jim Cornette: Oh, me he estado sintiendo ucey. Déjame decirte algo. Nunca pensé que diría esto, pero creo que ahora Sami Zayn es mi personaje favorito para ver en la televisión. El Genérico ciertamente no lo fue, pero Sami Zayn es increíble.

— Oh… ¿Mi Dios?

Zayn ha estado siendo tan su papel y ha sido tan gracioso, que hasta hizo que los fans de Arabia Saudita lo pidieran para Crown Jewel 2022: