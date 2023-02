Sami Zayn está entusiasmado por luchar en Elimination Chamber

El ascenso de Sami Zayn al estrellato ha dado un salto de calidad desde su vinculación con The Bloodline en los últimos meses, con el ex Campeón Intercontinental listo para competir por el Campeonato Universal Indisputable WWE contra Roman Reigns en Elimination Chamber este sábado. Pese a que no es el favorito para la victoria, muchos esperan que el ex Uce Honorario sea el hombre que destrone al Jefe Tribal, para así coronar una de las historias más relevantes en la historia reciente de la WWE.

► Sami Zayn analiza su presente y futuro

La historia de Sami Zayn con The Bloodline sigue siendo la más grande de la compañía en este momento. De hecho, todo se derrumbó en el Royal Rumble, cuando Zayn traicionó a Roman Reigns, lo que condujo a que recibiera una gran paliza. Por otro lado, Cody Rhodes hizo su regreso en el referido evento premium, ganándolo luego de ser el último en ingresar al combate de treinta hombres.

Durante una entrevista reciente con Joel Pearl, Sami Zayn mencionó que no está claro si esto tendrá un impacto en la carrera de Reigns como Jefe Tribal, quien ya lleva 900 días siendo Campeón. El ex Uce Honorario también mencionó las palabras que Cody Rhodes le dijo tras bastidores en el evento premium Royal Rumble.

“Sería muy difícil salir de esta lucha como un perdedor, sin importar el resultado de la misma.

Si gano, olvídalo. Ese lugar se vuelve loco y me lanzan a la siguiente estratosfera. Estás venciendo a ‘el tipo’. Incluso si ese no es el resultado, si es algún tipo de empate, Dios sabe lo que sucede, incluso si pierdo, sea lo que sea, creo que la magnitud del momento va a ser tan grande. y es infeccioso. Cada vez que he hecho algo en Montreal, el amor que he recibido en Montreal es contagioso. Cuando los fanáticos en casa ven ese tipo de respuesta, también desencadena algo en ellos.

El hecho de que esto sea en Montreal, ignorando la historia obvia de mí viniendo aquí y no solo siendo un chico de Montreal, sino siendo un producto de esta ciudad, creciendo en esta ciudad, haciendo los pequeños espectáculos en esta ciudad que tiene yo al siguiente paso. Cada paso del camino, el hecho es que este pueblo me hizo, yo solo soy de aqui, este pueblo me hizo. El hecho de que nos encontremos en esta posición es una historia fácil de contar. Más allá de todo eso, lo que sea que salga de este encuentro va a ser enorme para mí de una forma u otra.

Es un momento interesante en el que nos encontramos. Cuando lo vi a Cody en el Royal Rumble, lo primero que me dijo fue: ‘Esto es incómodo, ¿eh?’ Es un momento extraño. Hay dos tipos que fácilmente podrían haber ido en cualquier dirección hasta WrestleMania, Roman Reigns, todas las señales apuntan aquí… aunque, de nuevo, la historia de este tipo también apunta allí. Ya ha perforado su boleto para WrestleMania. O somos él y yo, lo que creo que está entusiasmando a los fanáticos, o Elimination Chamber es mi WrestleMania. Lo sorprendente es que WrestleMania también es mi WrestleMania debido a la posición en la que me encuentro. Si pudiera reescribir todo, no sé si cambiaría algo. El hecho de que tenga esta lucha en Montreal, de una manera extraña, es casi más grande que si hubiera tenido esta lucha con Roman en WrestleMania. No sé si se hace más grande que esto.”