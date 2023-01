Sami Zayn es declarado “no culpable” por Roman Reigns, por ahora

Después que el programa de RAW XXX comenzó con Hulk Hogan y Jimmy Hart dado la bienvenida, uno de los momentos más importantes de la noche se realizó.

The Bloodline decidió hacer un juicio a Sami Zayn, ya que dudan que esté comprometido con la causa, pese a todo lo que ha hecho por Roman Reigns y la agrupación. Incluso la semana anterior intentó ayudarlos en el ataque de Kevin Owens.

► El Juicio a Sami Zayn en RAW

Paul Heyman comenzó su alegato asegurando que deseaba que Sami estuviera muerto y aseguró que era un traidor, por tal motivo presentó como pruebas varios videos.

En uno de ellos apareció Sami escapando de un ataque de Drew McIntyre, luego rehusado golpear a Kevin Owens con una silla; además, de otro metraje de Sami celebrando en War Games, donde lo hizo en lo más alto de la jaula y finalmente dando golpecitos a Roman Reigns cuando daba una promo.

The Honorary Uce, aseguró que Heyman estaba mintiendo y que le dolía que el manager pensara que era un traidor después de tantos meses de apoyar a The Bloodline y aseguró que no se iba a defender.

► Jey Uso defendió a Sami Zayn

Roman Reigns se molestó porque el canadiense no se defendiera y mandó a Solo Sikoa a ejecutar a Sami; sin embargo, Jey Uso apareció para defenderlo, mostrando varios videos donde ha ayudado a la agrupación en varias ocasiones, incluso recibiendo golpes en lugar de sus compañeros, incluyendo como ayudó a ganar en WarGames a The Bloodline.

Jey aseguró que él no confiaba en Sami, pero que siempre buscó demostrar que era completamente fiel y se había ganado su respeto y cariño. Fue así que Jimmy y Jey votaron porque siguiera parte del grupo.

Roman Reigns escuchó las dos partes y terminó declarándolo “no culpable” por ahora. Y pidió que después de la lucha de esa noche de The Usos, se fuera a su casa, pues en Royal Rumble tendría su última prueba.