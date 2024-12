Sami Zayn: «Entiendo las acciones de Kevin Owens»

Kevin Owens ha estado mostrando una cara muy poco amable en las últimas semanas, en especial con Cody Rhodes (y Randy Orton). O dicho de otra manera: ha vuelto a ser heel. Muchos fanáticos llevaban tiempo pidiendo ese cambio apuntando a que siendo el malo de la película ha sido como «KO» ha logrado los mayores éxitos de su carrera, incluyendo el haber sido campeón universal en WWE. Y ahora mismo se está llamando a sí mismo, valga la redundancia, el campeón mundial después de atacar al «American Nightmare» tras caer derrotado en Saturday Night’s Main Event.

► Un amigo siempre entiende

En espera de ver qué sigue, su mejor amigo, Sami Zayn, aborda su reciente comportamiento en In The Kliq:

«No sé realmente qué decir al respecto, porque es una de las pocas veces en las que Kevin y yo tomamos caminos separados, y no pasó nada realmente terrible. Yo simplemente me quedé en Raw y él fue a SmackDown. Éramos Campeones en Pareja. Perdimos los títulos. Nos separamos. Nadie traicionó al otro. No hay sentimientos heridos, hasta donde sé. Entonces, no tengo razón para… realmente no sé lo que está pensando. Tampoco tengo tiempo para detenerme a pensar en lo que está pensando. Veo algunas de sus acciones. ¿Estoy de acuerdo con todas ellas? No. Entiendo la mayoría, pero no necesariamente estoy de acuerdo con todo, ¿sabes? También está el asunto de que creo que la forma en que afecta a Kevin ver, digamos, a Cody haciendo equipo con Roman, no sé si le afecta de la misma manera que verme a mí haciendo equipo con Roman. No lo sé. Tal vez es peor, tal vez es mejor, pero son dos relaciones muy diferentes».

Embed from Getty Images

«Mi relación con Kevin, como está bien documentado, se remonta a 20 años. Empezamos juntos en esto. Siempre será algo un poco diferente. Golpea de manera diferente cuando es alguien con quien creciste, así. Así que no lo sé. No me interesa especular ahora mismo, porque tengo demasiadas cosas en mi plato: asuntos con The Bloodline, Drew McIntyre, Seth, CM Punk, todo lo que está pasando en Raw, es como si solo tratara de mantener la cabeza en el juego. Muy parecido a Kevin, supongo que cuando nos crucemos, tendremos que lidiar con eso cuando llegue el momento. Pero, ya sabes, no sé realmente si le hice algo. Así que solo tendremos que ver cómo va.»