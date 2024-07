La Superestrella WWE, Sami Zayn, sorprendió recientemente al hacer notar en una entrevista con Wrestling Inc, que nunca ha luchado como tal en el evento premium SummerSlam, más allá de una aparición en un Pre-Show hace varios años.

Zayn dijo que espera con ansias luchar en SummerSlam, en el evento premium como tal, por fin. Zayn dijo que espera, además, poder llegar a tener una buena cantidad de participaciones, tantas como las que tiene en WrestleMania. Estas fueron sus interesantes palabras:

► SummerSlam 2024 será la primera lucha oficial de Sami Zayn en este evento premium

«No importa cuántas veces lo hayas hecho, en mi opinión. Podemos fingir y actuar como si fuera otro día en la oficina; no lo es. Son 50,000 personas. Eso es genial. No me importa quién seas.

«Pero es gracioso que lo menciones, en realidad nunca he estado en SummerSlam. La gente no lo sabe porque he tenido una carrera bastante decente, y especialmente en los últimos años, he tenido un muy buen historial en WrestleMania. Si miras todas mis WrestleManias, especialmente en los últimos tres años.

«Pero si revisas toda mi carrera, he tenido un gran historial en WrestleMania. En SummerSlam, nunca he estado en el show. Trabajé en un pre-show de SummerSlam, quiero decir, tal vez en 2015 o algo así (fue en 2016).

«Y créelo o no, en realidad fue el último combate de los Dudley Boyz como equipo. Así que tenemos esa distinción, yo y Adrian Neville en ese momento, Pac, como se le conoce hoy».

Recordemos que Sami Zayn tiene 8 participaciones en WrestleMania, desde 2016. En su primera lucha en SummerSlam 2024, expondrá el Campeonato Intercontinental WWE ante Bron Breakker.