Sami Zayn: “El título mundial es mi meta, pero…”

Sami Zayn habla sobre su búsqueda del título mundial de WWE, la importancia de los detalles y cómo aprendió a disfrutar su carrera sin perder perspectiva. Esto después de quizá haber puesto final a su rivalidad con Karrion Kross tras haberlo derrotado en SummerSlam 2025.

► En palabras de Sami Zayn

Sobre su meta del campeonato mundial

“Me gustaría ganar ese campeonato mundial. Siento que es algo elusivo por lo que he estado trabajando y que simplemente nunca conseguí. Si hablamos de mi combate con Nakamura, del que muchos fanáticos aún hablan como un gran combate, uno solo recuerda que fue genial. No recuerdas los detalles específicos.”

Sobre fomentar detalles únicos y memorables

“Creo que hay dos formas de ver esto. Yo estoy a favor de que los detalles lo son todo. Algunas personas dirán que lo que diferencia lo bueno de lo grandioso, y lo legendario, son los detalles microscópicos. La gente ya no responde a lo general porque vivimos en una abundancia de contenido, y lo general se vuelve ruido. Lo que realmente marca la diferencia son los micro-detalles.”

Sobre lograr combates memorables hoy

“Es una cosa tener un gran combate, y mucha gente hoy en día puede tener grandes combates. Lo que es mucho más difícil ahora es tener un combate memorable. Ese combate con Knoxville es un combate memorable. Lo viste, tal vez una vez en vivo hace tres o cuatro años o lo que fue, pero te garantizo que aún hay al menos tres o cuatro momentos del combate que recuerdas. Eso es muchísimo más difícil de lograr en esta era donde estamos inundados de contenido.”

Sobre su pasión por la lucha y su camino como artista

“Al final del día, lo que más me apasiona es simplemente hacerlo. Cada vez que lo hago me doy cuenta del privilegio que es dedicarse a esto. Y ahora que sé que estoy más cerca del final que del comienzo, no doy nada por sentado. En su momento, si hay algo elusivo, sería ganar el Campeonato Mundial. Pero más allá de eso, en estos días me enfoco en disfrutarlo.”

Sobre dejar atrás esa obsesión y tener perspectiva

“En lugar de que me consuma pensar ‘¿por qué no puedo ganar este título mundial?’, ahora es como ‘wow, tengo la oportunidad de hacer esto’. Estoy en un lugar de paz, al menos eso intento; evidentemente hay momentos en que me frustra o me cuestiono el rumbo. Pero todo está bien, solo se trata de perspectiva y de mantener los pies en la tierra. Darse cuenta de lo afortunado que eres.”