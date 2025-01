Sami Zayn derrotó a The Miz tras una burla del Asombroso

The Miz se metió con Sami Zayn por lo que actualmente ha estado haciendo en WWE y aseguró que no representaba ninguna amenaza; esto como era de esperarse no fue bien recibido por el canadiense.

Sami lo amenazó para un combate esa noche, la cual se realizó más adelante. Cabe destacar que cuando The Miz pidió apoyo a Karrion Kross, este solo se rió asegurando que era su problema.

La lucha comenzó con The Miz dominando el combate con golpes contundentes, sorprendiendo a Sami con varios ataques e incluso burlándose de él.

Sin embargo, las cosas no terminarían de esa manera, ya que Sami se lanzó con todo, logrando tomar el control momentáneamente. A pesar de esto, Miz reaccionó con una patada, un DDT y varios golpes certeros.

El ritmo de la pelea se aceleró, y tras una combinación de ataques, una patada y un bombazo, Sami logró llevarse la victoria.