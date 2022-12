El 11 de diciembre y el productor Jamie Noble luchó su primer combate en más de siete años esta noche frente a los fanáticos de su ciudad natal en Charleston, West Virginia. Allí, el ex campeón de peso crucero se asoció con Braun Strowman, Ridge Holland y Butch para derrotar a The Usos, Solo Sikoa y Sami Zayn en el estelar de la velada, resultando vencedores cuando Noble cubrió al Uce Honorario.

Jamie Noble ha dicho que el combate de anoche era el último que disputaría en WWE, luego de pasar los últimos años trabajando al 100% como productor. Previo a esto, Noble luchó por última vez en el 2015, cuando era parte del J&J Security junto a Joey Mercury, y que eventualmente fueron sacados de las pantallas tras sufrir un brutal ataque de Brock Lesnar durante un episodio de Monday Night Raw.

Sami Zayn recurrió a su cuenta de Twitter para reaccionar luego de ser parte del último combate de Jamie Noble este domingo. El Uce Honorario le dejó un emotivo mensaje al productor de la WWE, sintiéndose honrado de haber sido parte de este importante momento y reconociendo el importante trabajo que realiza dentro de la compañía.

An emotional night. I’m humbled & honored to have had the privilege of sharing the ring with Jamie Noble tonight in his final match. Very few actually know how much Jamie has contributed to this industry. One of the great minds for the business & an unsung hero at @WWE.

Grateful. https://t.co/tkd7AyFtli

— Sami Zayn (@SamiZayn) December 12, 2022