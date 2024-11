Sami Zayn: «CM Punk y yo resolvimos nuestros asuntos»

Hoy se cumple un año del regreso de CM Punk a WWE durante el evento premium Survivor Series: WarGames en 2023. El «Best in the World» ha publicado esto en redes sociales mientras se encamina a unirse a The OG Bloodline contra The New Bloodline en la edición de 2024 del mismo show que está programada para el 30 de noviembre:

«Feliz primer aniversario de mi regreso a WWE. Gracias a todos los fanáticos por esperar, cantar mi nombre durante años y llevarme en este viaje. Gracias a mi familia y amigos backstage por el cariño y el apoyo continuo. Gracias a Paul, Nick y Bruce por la confianza y hacer todo esto posible. ¡Los quiero a todos! ¡Esto apenas está comenzando!».

► Un retorno impactante

Todo el mundo está recordando aquel momento memorable que muchos pensaban que nunca sucedería y el nombre del ex campeón del mundo está en tendencias en todo el mundo. En esta ocasión nos hacemos eco de las recientes palabras de Sami Zayn en WWE Playback compartiendo qué le pasó entonces por la cabeza:

«Eh, un poco difícil de decir. Creo que todavía había algunas cosas raras no resueltas entre Punk y yo. Punk es, supongo, un personaje bastante bien documentado que ha tenido sus altibajos con la mayoría de las personas, tanto dentro como fuera del ring. Creo que solo había algunas cosas no resueltas entre él y yo, no habíamos hablado por no sé cuántos años en ese momento. Al verlo de nuevo, al principio fue como, eh, ok. Pero eventualmente terminamos hablando y resolviendo los problemas, y simplemente, ya sabes, así es como es. Al final, no importa lo que yo piense, mira a esa gente, todos se están levantando de sus asientos, creo que eso es lo único que realmente importa.»