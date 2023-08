Sami Zayn: «Cesaro y yo cambiamos la industria»

Sami Zayn y Cesaro (Claudio Castagnoli en AEW) compartieron las cuerdas en 55 ocasiones, todas ellas cuando eran compañeros en WWE, entre los años 2013 y 2021. Entre todas ellas, encontramos 8 manos a mano. Y quizá el más destacado podría ser el que disputaron en NXT Arrival por ser en un Premium Live Event pero en realidad el que quedó en la memoria de todos es el combate de dos a tres caídas del programa del 11 de julio de 2013. Un choque elogiado desde entonces y hasta la actualidad, diez años después.

De hecho, la cuenta de X On This Day in WWE lo recuerda así: «El primer combate verdaderamente sobresaliente de NXT, donde Cesaro vence a Sami Zayn en una lucha al mejor de 3 caídas. ‘¡Espera, espera, espera! ¿Estás bromeando? ¡Dios mío! ¡Dios mío!’ No puedo creer lo que acabamos de presenciar». Y contestando a su publicación, el ahora Campeón Indiscutible de Parejas WWE se acuerda de aquella ocasión como vemos a continuación:

At this risk of sounding dramatic or arrogant, this one match changed the industry. This was the day NXT became ‘a thing.’

Hard to explain the significance/context/landscape at that time, but suffice to say it’s one of my proudest matches, with one of my all-time best opponents. https://t.co/URDVQfg3zQ

— Sami Zayn (@SamiZayn) August 21, 2023