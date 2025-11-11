Sami Zayn aún quiere convertirse en Campeón Mundial

A lo largo de sus 23 años de carrera, Sami Zayn ha logrado muchas cosas en la lucha libre profesional. Entre sus logros más destacados se encuentran haber sido cuatro veces Campeón Intercontinental, Campeón de los Estados Unidos y Campeón de Parejas, además de haber estelarizado WrestleMania y lo que consiguió durante su paso por el circuito independiente. Sin embargo, ganar un Campeonato Mundial es una de las asignaturas pendientes para el luchador canadience, quien ha gozado de varias oportunidades para lograrlo, quedándose corto en el resultado.

► Sami Zayn relfexiona sobre su carrera

Durante una reciente entrevista con el «Toronto Sun», Sami Zayn reflexionó sobre su carrera y admitió que aún desea convertirse en campeón mundial, pero considera que su trayectoria sigue siendo impresionante aun sin ese logro.

«Me siento como en el piso 99, un lugar al que es extremadamente difícil llegar, y solo necesito llegar al 100. Ya he logrado mucho más de lo que jamás imaginé de niño, incluso cuando firmé mi contrato con la WWE. Y después de años en la WWE, he alcanzado muchísimos logros en muchos aspectos y he vivido experiencias increíbles. Para mí, todo esto es un extra… ganar el título mundial es lo que se me resiste. No me importaría ganarlo. Si nunca lo gano, no pasa nada, porque aun así estaré en muy buena compañía, ya que, en mi opinión, soy uno de los mejores luchadores que lo han logrado sin haber ganado el título mundial.»

Sami Zayn todavía tiene un tiempo considerable dentro de su contrato con la WWE, y aunque la ventana para lograr el Campeonato Mundial allí se le achica, ni él ni sus fanáticos pierden las esperanzas de lograrlo algún día.