Sami Zayn asistió a un partido de fútbol en Inglaterra

Muchas estrellas de la WWE suelen aprovechar sus días libres cuando están de gira, para atender algunos asuntos personales, ya sea visitas familiares o asistir a cierto tipo de espectáculos. Durante el pasado fin de semana, los luchadores de WWE y AEW coincidieron en el Reino Unido en virtud de los programas que mantuvieron allí; en el caso de WWE, espectáculos no televisados previo a Clash in Paris, mientras que por el lado de AEW se llevó a cabo su PPV, Forbidden Door, el pasado domingo.

► Sami Zayn se reencontró con PAC en Reino Unido

Algunas estrellas aprovecharon la ocasión de su visita al Reino Unido para reencontrarse con viejos amigos, como Sami Zayn de WWE, quien fue visto asistiendo al partido de fútbol de la Premier League entre el Newcastle United y el Liverpool con PAC, estrella de AEW y el residente de Newcastle. Ambos son buenos amigos y fueron compañeros en WWE, durante su paso por NXT. Precisamente, el ex Campeón Intercontinental compartió en sus redes sociales una foto de su encuentro, la cual se hizo viral en cuestión de minutos.

Sami Zayn está en línea para disputar el Campeonato de los Estados Unidos, puesto que mantiene una rivalidad con el actual monarca, Solo Sikoa. Mientras tanto, PAC fue visto por primera vez en público en casi cinco meses, ya que se mantiene alejado de las pantallas a raíz de una lesión en el tobillo que sufrió durante su combate contra Swerve Strickland en el episodio del 9 de abril de «AEW Dynamite», lo que provocó que el combate terminara mucho antes de lo esperado, y por el momento se desconoce cuándo volverá a la acción.

En cuanto al partido de fútbol que ambos luchadores presenciaron, el Liverpool derrotó a domicilio al Newcastle por un marcador de 3 goles contra 2.