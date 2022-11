Sami Zayn se está convirtiendo en uno de los actos más destacados de la programación de WWE luego de que consiguiera sumarse a The Bloodline, y ser «reconocido» por el mismísimo Roman Reigns. A pesar de sus diferencias con Jey Uso, que podría generar una eventual traición, parece que el Universo WWE ha disfrutado como el ex Campeón Universal está manejando la situación, a tal punto de que en la reciente edición de SmackDown hizo reir a todos sus compañeros -que no deberían haberlo hecho por ser rudos- cuando dijo que Jey no estaba «muy Ucey».

► Frase «Ucey» de Sami Zayn ha generado reacciones positivas

Lo que al inicio parecía tratarse de un plan de corto plazo la historia entre Sami Zayn y The Bloodline, hemos experimentado un aparente cambio de planes, y el público está respondiendo de buena manera a las ocurrencias de Sami Zayn. De hecho, en el reciente episodio de SmackDown el público quedó muy metido con el término «Ucey» utilizado por Zayn, y durante la última serie de shows en vivo no televisados de la WWE, continuaron cantando «Ucey» durante los encudntros de The Bloodline.

Sami Zayn recurrió a su cuenta de Twitter para reconocer y agradecer el apoyo recibido en las diferentes partes donde han estado.

UCEY chants in St. Louis, Dallas, Glasgow, Stuttgart, Dortmund, and Geneva this past week. Thanks my dawgs. pic.twitter.com/rg5oT0NkfZ — Sami Zayn (@SamiZayn) November 3, 2022

«Cantos de UCEY en St. Louis, Dallas, Glasgow, Stuttgart, Dortmund y Ginebra la semana pasada. Gracias mis amigos«.

Precisamente, WWE hizo su regreso a Europa la semana pasada, organizando eventos en vivo no televisados ​​en Escocia, Alemania y Suiza, previo a su viaje hacia Arabia Saudita, donde tendrán su evento premium en vivo, Crown Jewel. Las Superestrellas han llegado al país árabe, pero no esperamos ver a Sami Zayn, quien por razones políticas no tiene permitido ingresar a dicho país.