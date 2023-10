Mientras se habla de si Sami Callihan podría volver a WWE, el veterano luchador hace algunas revelaciones sobre la infame facción Retribution en una reciente entrevista con Fightful, como que Mustafa Ali propuso la idea dos años antes de que se llevara a cabo, o imaginando lo que podría haber sido de haber sido mejor manejada.

«IMPACT me permitió bastante libertad para hacerlo como yo quisiera un personaje similar al de Ali de hacker en 2020], pero creo que en ese momento ya había pasado su mejor momento. Específicamente porque justo cuando empecé a hacerlo, Ali empezó a hacerlo en la WWE. Nada en contra de Ali, es un tipo genial. Espero que gane miles de millones de dólares. Cuando salí de la WWE, me envió un mensaje. ‘Oye, ¿te importa si propongo la idea del personaje de hacker ya que tú te has ido?’ ‘No, por favor, hazlo’, y eso fue como dos años antes de que él finalmente lo hiciera. Luego yo lo debuté, y dos semanas después lo debutaron en WWE. Eso fue un momento terrible. Absolutamente terrible», dijo Sami.

Sami Callihan revealed himself as the ICU hacker and threw a fireball in Ken Shamrock's face, TJP and Fallah Bahh challenged The North for the World Tag Team Titles, Chris Bey debuted and more went down on IMPACT!

Here are the results: https://t.co/PD3kROiZsJ pic.twitter.com/2DK86jBU1l

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) March 18, 2020