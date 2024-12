Ricochet ha sido y está siendo acusado por algunos de provocar la salida de su prometida, Samantha Irvin, de WWE. Nadie esperaba que la popular entrevistadora dejara su puesto de trabajo y esto coincidió con que poco antes el luchador había dejado la compañía al expirar su contrato para unirse a AEW.

► Las acusaciones el un adiós inesperado

Y, en una reciente entrevista con Barstool Rasslin, «The One and Only» aborda esas acusaciones así:

«Creo que es muy gracioso que los fans me culpen a mí. Al parecer, la convencí de dejar su trabajo soñado para quedarse en casa. Ella dijo: ‘Realmente no me gusta hacer este trabajo específico, y obviamente no voy a obtener las oportunidades que realmente quiero, así que voy a alejarme’. Como que su identidad se convirtió en ‘anunciadora de ring,’ y ahí fue cuando pensó: ‘Oh, me gustaba interpretar ese papel, era un gran papel dentro de la empresa, pero quiero evocar más emociones en las personas.’ Creo que mi salida fue como la gota que colmó el vaso. No fue el factor decisivo, pero creo que fue solo un par de cosas. Porque, de nuevo, ella ya lo estaba considerando.»

Embed from Getty Images

No se espera que tome ese camino, como el propio Ricochet aclaró anteriormente, pero nos podemos imaginar si ella se convirtiera en All Elite también. Dejando eso a un lado, el volador también explica cómo ha vivido hasta ahora su aventura en «Where The Best Wrestle»:

«Creo que tomé la decisión 100% correcta y hasta ahora ha sido increíble. Estar detrás de escena con los chicos, hablar con Tony [Khan] y realmente poder salir ahí afuera, comenzar a contar historias y lograr que la gente se involucre, ha sido genial hasta ahora… Vine aquí porque, ya sabes, todos quieren ser ‘el hombre,’ todos quieren ganar el campeonato, y tuve mi oportunidad y aún no sucedió, pero eso no significa que no vaya a pasar eventualmente. Pero estoy 100% feliz con la decisión que tomé.»