Samantha Irvin revela su inusual cláusula de no competencia

En octubre del año pasado, Samantha Irvin sorprendió a todos anunciando su salida de WWE y las reacciones no se hicieron esperar, compartiendo emotivos mensajes en sus redes sociales. La presentadora, quien llevaba tres años en la compañía, se había ganado el corazón de los fanáticos, cautivándolos con sus icónicos anuncios de las entradas de Superestrellas como Gunther y Chelsea Green. Ricochet, su prometido desmintió que Irvin iba para AEW, sin descartar un posible regreso a la industria; y en su lugar, la ex presentadora mencionó que iba a retomar su carrera musical.

► Samantha Irvin tiene cláusula de no competencia de dos años

La semana pasada, la situación en torno a Andrade El Ídolo finalmente salió a la luz, al revelarse que su desaparición de AEW se debió a una cláusula de no competencia en su contrato con la WWE. A diferencia de la cláusula de no competencia estándar de 90 días, se conoció que el mexicano no podía luchar durante un año completo, supuestamente impuesta porque fue despedido por incumplimiento de contrato, y esto generó un motivo de debate, con algunos cuestionando la política de la WWE, calificándola incluso de «abusiva».

Es una publicación hecha en su cuenta de X el martes por la mañana, Irvin respondía a una fan que le ofrecía su apoyo a su carrera musical y de lucha libre cuando ella reveló que ella también estaba sujeta a una cláusula de no competencia, misma que era superior a la que tiene Andrade, puesto que esta era de dos años.

«¡Un año menos, un año más de mi cláusula de no competencia!. ¡Qué ganas! Espero que disfruten de mis canciones mientras tanto y que recuerden todos estos recuerdos con tanto cariño como yo. Los quiero y los extraño a todos, y recuerden: NUNCA me fui por la música, soy música. Espero verlos pronto…»

De ser cierto, Irvin se convertiría en la segunda ex personalidad de la WWE en tener una cláusula de no competencia tras su salida tras Renée Paquette, quien tenía una cláusula de no competencia de un año tras dejar la WWE en 2020, luego de lo cual se fue a AEW. Afortunadamente, Irvin se encuentra enfocada en su carrera musical, mientras la estrella de AEW y Campeona TBS, Mercedes Mone, se mostró dispuesta a ayudarla informándole que conocía a varios abogados, insinuando una posible salida legal a la restricción que actualment eposee.