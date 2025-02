Samantha Irvin quería ser réferi antes de salir de WWE

En el pasado mes de octubre, Samantha Irvin sorprendió a todos anunciando su salida de WWE y las reacciones no se hicieron esperar, compartiendo emotivos mensajes en sus redes sociales. La presentadora, quien llevaba tres años en la compañía, se había ganado el corazón de los fanáticos, cautivándolos con sus icónicos anuncios de las entradas de Superestrellas como Gunther y Chelsea Green. Ricochet, su prometido desmintió que Irvin iba para AEW, y en su lugar la ex presentadora mencionó que iba a retomar su carrera musical, sin descartar un regreso en el futuro.

► Samantha Irvin quería probar varios roles en WWE

Durante una entrevista reciente con Busted Open, Samantha Irvin reveló que exploró diferentes roles en la WWE más allá de anunciar el ring. La ex presentadora afirmó que la única persona que le preguntó sobre su papel soñado en la lucha libre fue Michael Hayes, quien notó su interés en aprender todo sobre el negocio, e incluso lanzó lanzó la idea de convertirse en réferi, aunque esta fue rechazada, y eventualmente terminó como anunciadora, aunque eso terminó minando sus opciones de progresar, e incluso nunca pudo materializar su deseo de convertirse en manager.

“No me preguntaron cuál era mi papel soñado en la lucha libre. La única persona que me habló de ello fue Michael Hayes. Él me dijo, ‘¿Quieres aprender todo, no?’ Y yo le dije, ‘Sí’ y él dijo, ‘¿Quieres ser programador?’ Y yo le dije, ‘Quiero aprender todo’. Así que definitivamente vio eso en mí, porque siempre estaba… presente. Solo observando. Ahora creo que mi papel soñado es diferente porque cuando empecé, quería hacer de todo. Quiero decir, en un momento, pregunté si podía arbitrar, y me dijeron, ‘¡No!’

Pero ahora que el anuncio del ring se volvió tan popular, no puedo hacer ciertas cosas ahora. La verdad es que me hubiera encantado probar todo. Esa es la verdad. Pero realmente, me gustaría escribir y cuando conseguí el trabajo, de hecho estaba entrevistándome con otro departamento de la WWE. Estaba en una entrevista con otro departamento de la WWE cuando el equipo de locutores me llamó y me dijo: ‘¿Estás entrevistándote con otro departamento?’ Y dije: «Sí», y dijeron: «Queremos ofrecerte un trabajo» y yo dije: «¡Está bien!». Y luego terminé, pero luego acepté ese trabajo, así que quiero ser una señora mayor, una señora mayor e inteligente que lo sabe todo y hace que las cosas sucedan. Eso es todo. Sea como sea el camino que tome. Pero Paul Heyman es absolutamente una gran inspiración para mí. Realmente admiro lo que Eric Bischoff fue capaz de hacer en la WCW y logró que las cosas funcionaran. Me gustan las personas que toman riesgos».