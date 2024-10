Samantha Irvin: «En WWE quería ser manager o GM»

Un usuario de redes sociales contestó al comunicado de Samantha Irvin anunciando su salida de WWE comentando: «No puedo probarlo, pero sé que Ricochet está detrás de esto porque no pudo permanecer en las grandes ligas«. El prometido de la ex anunciadora trabaja actualmente en AEW. Estas palabras fueron abordadas por la misma Irvin.

► Samantha Irvin no quería ser anunciadora

«¡No me gusta ser anunciadora! ¡Lo digo en serio! Ser anunciadora solo era mi puerta de entrada. Quería ser manager, tal vez incluso convertirme en gerente general algún día. Pero WWE no veía otro futuro para mí más allá de ser anunciadora. Me encanta ver la acción, pero no amo ser anunciadora.»

Otro usuario respondió: «Dicho esto, entiendo totalmente que has sido una gran luz en esta industria, y que no hayan aprovechado todo tu potencial es una falta de respeto. Gracias por todo lo que has hecho aquí; siempre recordaré la energía que sentía cuando anunciabas los nombres. Gracias de nuevo y sigue iluminando el mundo.»

Y Samantha respondió: «¡Muchísimas gracias! Amo WWE y estoy muy orgullosa y honrada de haber podido compartir todos esos momentos con otros fanáticos. ¡Mucho cariño! Además, querían que Rico se mantuviera en las grandes ligas. No entiendo por qué todos actúan como si siempre hubiera estado en buenas posiciones en WWE.»

Si bien WWE no puede compararse con AEW -aunque solo sea porque hablamos de una empresa que tiene décadas de vida frente a otra de solo cinco años- no tiene sentido decir que Ricochet no está en las grandes ligas. Por cierto, «The One and Only» tuvo un combate anoche en Collision con Lio Rush.