Samantha Irvin comenzó a trabajar como anunciadora en WWE en 2022 después de haber hecho una prueba que no fue exitosa para ser luchadora. Inicialmente, previo paso por la extinta 205 Live, se unió a NXT, donde empezó a ganar reconocimiento. Rápidamente ascendió al main roster y una vez asentada en Raw y SmackDown no hizo más que seguir creciendo en el Universo WWE.

► ¿Sería otra historia?

Pero eso no era lo que ella quería, como ha reconocido en ocasiones anteriores. Y como hace nuevamente en Busted Open Radio. Pero además Samantha comenta en esta ocasión que de haber estado Vince McMahon al mando la historia podría haber sido otra.

«No he terminado con la lucha libre en absoluto. Ahora me he dado cuenta de que necesito tener una oportunidad donde pueda hacer algo. Tengo que ser capaz de hacer algo. Al igual que con los anuncios de ring, tenemos anunciadores increíbles. Siempre hemos tenido grandes anunciadores. Grandes voces y muy profesionales, más profesionales que yo. Cuando me pidieron hacerlo, dije: ‘Voy a inyectar algo de energía en esto para que me saquen de ahí. Voy a hacer que esto sea lo más grande de todos.’ Creciendo con Vince [McMahon], honestamente, si hubiera existido una Samantha Irvin, Vince la habría sacado de los anuncios de ring.

«Habría dicho, ‘Ponla en otro lugar y haz que haga otra cosa.’ En mi cabeza, siempre pensé que eso era lo que pasaría. Ese no fue el caso. Estoy muy orgullosa de todo lo que logré, pero anunciar en el ring no es mi objetivo, y soy muy orientada a metas. Cuando logré todo eso, fue como, ‘Ok, eso es todo. Ahora voy a seguir haciéndolo, y no hay nada más por lo que trabajar o alcanzar,’ fue en ese momento cuando tuve que dar un paso atrás. Si hay trabajo que hacer y algo que creo que necesita ser mejorado y yo puedo contribuir, voy a encontrar la manera de volver cuando el momento sea el adecuado, donde sea que eso sea.»

