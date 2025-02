Algunos fanáticos de WWE se molestaron con Samantha Irvin por sus comentarios al dejar la compañía acerca de que no quería ser anunciadora. En realidad, esto tampoco fue ninguna sorpresa pues ella misma realizó una prueba como luchadora.

Embed from Getty Images

► Una venganza improbable

Pero la cantante comprende que sus palabras no fueran bien recibidas, como explica en una reciente entrevista con Busted Open en torno al lanzamiento de su nuevo single, ‘Make Me’.

«Quería tener la oportunidad de desafiar, si quizás no era solo el anuncio de ring lo que a la gente le gustaba. Quería una oportunidad para desafiar esa idea. Dame una oportunidad para ver si tal vez solo es Samantha. Ponme en otras posiciones. Realmente hablo con las chicas en backstage. Realmente estamos en el vestuario juntas ayudándonos unas a otras. Déjame estar backstage y dejarme hablar. Nunca hablé, ni una sola vez, excepto cuando dije, ‘Gracias Lilian’, cuando me abrazó. Nunca dije una palabra libre. Quería una oportunidad. Sé que es difícil de creer.

«He tenido mucho tiempo para reflexionar. Cuando dije, ‘No me gusta anunciar. Eso no es realmente lo que quiero hacer.’ Es difícil. Tienes que memorizar, es un trabajo real. No es solo la locura que estoy haciendo. Es un trabajo real en el que, sinceramente, no soy buena, porque voy a llorar si Shawn Michaels sale. Honestamente, no entendía por qué la gente estaba tan molesta hasta dos días después. Pensé, ‘Déjame estar tranquila e intentar entender.’ Luego, leí algo que Key y Peele no hablan. No sé si esto es cierto, pero lo leí. Estaba tan molesta. Me golpeó, ‘Eso es como si yo dijera que no me gusta anunciar.’ Eso es como si Key y Peele no fueran amigos. Realmente me siento mal por cualquiera a quien haya molestado al compartir eso.

«De hecho, pensaba que estábamos realmente cerca y pensaba que la gente lo sabía. Pensaba seguro, ‘Oh, ella definitivamente, esta perra se cree Paul Heyman.’ Pensaba que la gente ya lo sabía. Me encantó mi tiempo allí. Me encantó cada momento. Para mí, Samantha Irvin siempre tenía un plan. Siempre estaba pensando en cómo iba a salir de esa silla y pasar al otro lado de las cosas.»