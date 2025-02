Samantha Irvin comienza su carrera musical: «Regresaré a WWE»

La ex anunciadora de WWE Samantha Irvin empieza un nuevo capítulo en su vida profesional en la música pero no se olvida de la lucha libre y confía en volver. Jordan Mendoza de USA Today la entrevistó recientemente y ella compartió interesante declaraciones acerca de su pasado, presente y futuro. Es interesante apuntar que el 14 de febrero lanzará su nuevo single, ‘Make Me’. Además, en sus redes sociales vemos que sigue muy de cerca las doce cuerdas.

► ¿Por qué dejó la WWE?

«Se volvió cada vez más triste con el tiempo, porque era como, ‘Vaya, ¿ya no soy cantante? ¿Qué estoy haciendo?’. Sé que soy una artista y ser anunciadora en WWE fue la actuación de mi vida. Pero luego, cuando la gente dejó de llamarme para conciertos y ahora me pedían que anunciara todo, dije, ‘Oh no, me pasé de la raya.’

«Pensé, esto no puede ser para siempre.

«No dejé WWE para perseguir algo específico. Simplemente sabía que no soy una anunciadora de ring, y sabía que si seguía mucho más tiempo, eso sería todo. Podría decir adiós a cualquier otra cosa que quisiera hacer. Solo necesito ser yo misma. Eso es literalmente todo.»

► Empezando el siguiente capítulo

«Espero que los fanáticos que se sintieron tocados por mi actuación vocal en WWE le den una oportunidad a la música y a todo lo demás que haga, porque es lo mismo que siempre he hecho, y en todo lo que hago trato de poner tanta emoción como sea posible y hacer que la gente sienta algo.

«Que ellos me miren y vean algo en mí, en realidad me hizo decir ‘Tengo que mostrar lo que realmente puedo hacer’.

«Eso es una garantía. Mi carrera en la lucha libre apenas ha comenzado. Creo que sería un absoluto desperdicio de todo lo que he hecho hasta ahora no continuar la historia. Tengo que terminar mi historia.»

«Ahora, quiero ver creativamente qué más puedo hacer. Espero que cuando regrese (a la lucha libre), traiga aún más valor que antes.»