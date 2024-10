Samantha Irvin anuncia su salida de WWE

Samantha Irvin se unió a la WWE en abril 2021 como anunciadora del extinto 205 Live, y rápidamente fue ascendiendo en los diferentes programas, pasando por NXT, SmackDown, hasta que finalmente llegó a Monday Night Raw. Durante su tiempo en el elenco principal, se hizo bastante conocida por el hecho de tener una relación sentimental con Ricochet (lo cual fue expuesto en la programación semanal), así como la forma muy particular en que anunciaba las entradas de Superestrellas como Gunther y Chelsea Green.

► Samantha Irvin se va de WWE luego de tres años

Este lunes, a vísperas de otra edición de Monday Night Raw, la voz del programa, Samantha Irvin, anunció de manera sorpresiva su salida de la WWE publicando un mensaje emotivo en sus redes sociales, expresando su gratitud a los fanáticos, superestrellas y colegas que hicieron que su tiempo en la WWE fuera memorable, al tiempo que mencionó que su viaje está lejos de terminar.

«Universo WWE, mi tiempo como presentadora de Monday Night Raw ha llegado a su fin. Los amo a todos tremendamente y esto no marca el final de mi arte, tengo toda una vida más para compartir. Gracias a todos los fanáticos de la WWE que me aceptaron.

Al vestuario femenino: ustedes son el grupo de personas más increíble sobre la faz de la Tierra. Estoy más que orgullosa de ser su colega y amiga.

Al equipo y camarógrafos: no puedo agradecerles lo suficiente por el aliento, las risas. Crearon una atmósfera maravillosa y positiva para mí. Los amo a todos.

A las superestrellas de la WWE, pasadas y presentes: les he agradecido desde 1989 y seguiré agradeciéndoles por el resto de mis días por entretenernos. Por elevar el nivel una y otra vez. Por arriesgar sus cuerpos y encontrar nuevas formas de mantenernos sorprendidos y con ganas de más. No hay forma de entretenimiento como esta y no cualquier artista puede ser una superestrella de la WWE. El respeto que tengo por ustedes es más de lo que puedo expresar. Gracias por hacer que sea tan fácil poner emoción y entusiasmo en sus presentaciones. Ustedes son las estrellas que las estrellas idolatran. No hay nada mejor y estoy orgulloso de haber usado mi voz para que el mundo lo sepa.

Gracias Paul Heyman, Michael PS Hayes y Michael Cole. Seguiré aplicando lo que aprendí de ustedes en cada aspecto de mi carrera. Gracias por estimular mi creatividad. Gracias Brian “Road Dogg” James Scott Armstrong, Gabe Sapolsky y George Carroll Jr. por darme mis primeras oportunidades para estar a la altura de las circunstancias.

Gracias a HHH por confiar en mí y mostrarme en esta plataforma.

Gracias Mark Henry por darme mi gran oportunidad. Espero haberlos hecho sentir orgullosos.»

Con su partida, los fanáticos se preguntan qué será lo próximo para la talentosa locutora, de quien se especula que podría juntarse con su prometido Ricochet en AEW, mientras que la WWE pierde una gran trabajadora y seguramente estará trabajando en ubicarle un reemplazo.