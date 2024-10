¿Samantha Irvin a AEW? Tony Schiavone responde

Luego de la inesperada salida de Samantha Irvin de WWE, esto ha causado gran sensación en los fanáticos de la lucha libre profesional, así como también múltiples rumores de que se irá a trabajar a AEW, en donde trabaja su pareja, Ricochet.

Y aunque ambos han negado que esto vaya a ocurrir, y reportes indican que Irvin quiere dedicarse más al mundo de la música y a otros proyectos personales, los rumores cada vez crecen más. Recientemente, Tony Schiavone habló en su video podcast What Happened When, y allí dudó de que este fuera a ser el caso, pues AEW tiene a grandes presentadores de luchadores. Estas fueron sus palabras:

► Tony Schiavone no ve a Samantha Irvin llegando a AEW

«Ya tenemos al mejor anunciador de ring del mundo con Justin Roberts. Y Arkady Aura es un gran anunciador de ring, una gran persona que está haciendo un excelente trabajo. No creo que Samantha Irvin vaya a venir aquí. No lo pensaría. Y, por supuesto, me he equivocado muchas veces, pero ¿por qué lo haríamos? Podría aparecer esta noche en Salt Lake City y ahí podría estar ella».