Salida de Andrade de WWE fue un caso aislado

En una noticia de última hora que trascendió este sábado, se ha podido saber que el luchador mexicano, Andrade el Ídolo, está fuera de WWE. Si bien ninguna de las partes se ha pronunciado oficialmente, ya resultaba bastante raro el hecho de que el ex Campeón de los Estados Unidos no formara parte del último programa de SmackDown, pese a que su compañero Rey Fénix sí apareció. «El Ídolo» no había aparecido en pantallas desde su combate de SummerSlam, donde no pudo conseguir el Campeonato de Parejas WWE.

► WWE habría despedido a Andrade

Tras la noticia, surgieron detalles adicionales que daban cuenta de las diferencias creativas que habían entre Andrade y la WWE y que podía explicar la no aparición del luchador mexicano durante las ultimas semanas; sin embargo, una nueva actualización de «The Takedown on SI», que informó en exclusiva que fue la WWE la que tomó la decisión de despedir al ex Campeón de los Estados Unidos y también señaló que la salida de la estrella mexicana no fue una «decisión mutua». La referida fuente aclaró que la salida del luchador no se debió a recortes presupuestarios ni a una expiración contractual (porque quedaba más de año y medio de su acuerdo actual), pero no precisó si Andrade dio el primer paso para solicitar su salida.

«Fuentes indican a The Takedown on SI que Andrade fue despedido por la compañía y que la salida no fue una decisión mutua. Llevaba casi un mes sin estar entre bastidores en las grabaciones de televisión, y el sábado por la tarde se informó a varios talentos sobre el despido del luchador de 35 años.

Se desconoce si Andrade también solicitó su despido, como ya hizo en 2021. También se señaló que la liberación no estuvo relacionada con recortes presupuestarios, como ha ocurrido con múltiples salidas de WWE en los últimos dos años. Sin embargo, la naturaleza exacta de la liberación no está del todo clara en este momento, y se enfatizó que la WWE no suele ofrecer contratos de un año y medio.»

Andrade había formado parte de AEW, uniéndose a la empresa en 2021 tras solicitar su salida de la WWE. Su tiempo con la empresa de Tony Khan terminó a finales de 2023 tras el vencimiento de su contrato y el mexicano regresó a la WWE en el Royal Rumble del año pasado. En su segunda etapa en la WWE, Andrade solo ganó el Campeonato Speed WWE, que ganó en junio y perdió unos meses después ante Dragon Lee.