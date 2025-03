El contrato de Carmella con la WWE expiró hace unas semanas sin que fuera renovado y la luchadora salió de la compañía sin que se sepa nada acerca de si va a regresar. Tampoco lo aclaraba ella misma en unas extensas y recientes declaraciones en las que sí hablaba mucho sobre todo lo relacionado con su ausencia, su salud y también su adiós.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leah Van Dale (@theleahvandale)

► Es difícil

En espera de que surjan o no novedades sobre el futuro de «The Princess of Staten Island» en la propia empresa o en la lucha libre profesional en general, nos hacemos eco de la opinión de Booker T sobre que se haya ido recogiendo las declaraciones del miembro del Salón de la Fama en un nuevo episodio de su pódcast, Hall of Fame:

«Sabes, te diré, amigo, es difícil. Es difícil cuando te llega tu momento en este negocio. Eso es lo que pasa, el momento de mucha gente llega cuando no están listos. Quiero decir, tal vez ella simplemente no estaba lista para lo que estaba a punto de sucederle. Pero, sabes, realmente creo que Carmella tenía talento como para que, si ella quería seguir con esto, definitivamente podría seguir adelante. «No puedo hablar por una mujer, pero debe ser difícil para las chicas que están en esta situación. Sarah Logan, no está por ahí ahora mismo, no sé cuál es su situación contractual. No está mucho tiempo en el ring, debe ser difícil. Es una espada de doble filo. Sé que estas chicas también quieren tener hijos antes de que sea demasiado tarde. Lo miro y digo, hombre, es difícil. Es difícil, pero no dejes que lo que pasó te defina, tienes que definirte a ti misma.»