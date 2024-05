Saint Denis quiere pelea de ensueño con Tsarukyan

Benoit Saint Denis está dispuesto a pelear contra cualquiera, preferiblemente el peso ligero mejor clasificado disponible.

Saint Denis (13-2 MMA, 6-2 UFC) probó el escalón superior de la división cuando se enfrentó al actual retador al título Dustin Poirier en UFC 299 en marzo, pero fue noqueado en el round 2. Saint Denis estaba luchando contra una infección por estafilococos que, según dijo, afectó gravemente su rendimiento .

La estrella francesa en ascenso ahora mira hacia el futuro. Dan Hooker (22-12 MMA, 12-8 UFC) le dijo a The MMA Hour en abril que UFC le ofreció Saint Denis septiembre en París, y Saint Denis está abierto a esa pelea.

«¿Si, Por qué no? Dan Hooker es un luchador duro. Es un buen luchador. Estoy buscando pelear contra cualquiera que esté entre los 15 primeros. Me gustaría enfrentarme a alguien que tenga el mejor número posible junto a su nombre. Entonces, si es Dan Hooker, es Dan Hooker. Me encantaría. Sí, quizás el número 7, quizás el número 6, quizás el número 5.

“Fue una pelea emocionante con Dustin, no salió como quería. Cometí demasiados errores contra un oponente de clase mundial, pero ahora necesito recuperarme y quiero demostrar que estoy aquí por una razón y que miro hacia el futuro con entusiasmo. No puedo esperar a tener el nombre de mi próximo oponente. Si es en París, sería genial. Así que sí, vámonos”.

La próxima prueba competitiva de Saint Denis llegará en forma de un combate de lucha contra Marc Diakiese en el evento principal del ADXC 4 el 18 de mayo en París. El oponente original discutido fue Arman Tsarukyan, quien Saint Denis cree que no lo agarró debido a que probablemente fue el respaldo para la defensa del título de Islam Makhachev contra Dustin Poirier en UFC 302.

Sin embargo, Saint Denis espera tener la oportunidad de pelear contra Tsarukyan (22-3 MMA, 9-2 UFC) algún día.

«Me encantaría enfrentarme a Arman Tsarukyan. Será una gran pelea. Obviamente es el contendiente número uno, pero Makhachev no es el campeón más activo. No sé si seguirá siendo campeón, pero si sigue siendo campeón creo que se tomará un tiempo de descanso.

“En esta división pueden pasar muchas cosas. A ver qué pasa, pero claro, los chicos que puedan ponerme lo más arriba posible es lo que me encantaría. Creo que una pelea contra Arman Tsarukyan sería perfecta, pero no soy el casamentero de UFC”.