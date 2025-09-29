Alemania era una fiesta. Así se recordará el pasado fin de semana conjuntado por wXw, cuyo primer Pro-Wrestling Grand Prix nos dejó cuatro shows (siete si añadimos los no adscritos al festival) y tres torneos, Femmes Fatales, König Der Catcher y World Tag Team Tournament, en cuatro días sobre la ciudad de Oberhausen.

Y el cuarto show determinó a los ganadores de esas tres justas: Safire Reed, Ahura y Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones).

Tras vencer a Leyla Hirsch y Stephanie Maze en cuartos y semifinales, respectivamente, Reed tuvo que verse las caras con su amiga y compañera de dupla Anita Vaughan, ganadora del Femmes Fatales de 2024. El morbo estaba servido, considerando además la faceta ruda de Reed como parte de Cut Throat Collective. Pero reinó el amor, porque el duelo fue un emotivo técnica vs. técnica donde ambas se abrazaron en sus postrimerías, entre sonoros aplausos. Otra muestra del enorme nivel de la lucha libre femenil europea.

Por su parte, Ahura, con un total de 6 puntos en el Bloque B, tuvo que sudar la gota gorda para coronarse primer ganador del König Der Catcher ante Elijah Blum, quien sumó 4 en el Bloque A. Una final que cerró la función por todo lo alto y fue probablemente lo más brillante del fin de semana junto con Bobby Gunns vs. Marius Al-Ani visto el viernes. Ahura se hizo así con su segundo torneo en wXw, tras conquistar el World Tag Team Festival de 2019 formando pareja con Maggot. Es de suponer que Ahura competirá próximamente por el Campeonato Mundial Unificado wXw ahora de nuevo en posesión de Peter Tihanyi.

Mientras, Greedy Souls debieron vencer a The Grind, el equipo que conforman Laurance Roman y Nick Shreier, luego de imponerse a Dragon Dia & Dragon Kid y a Violence Is Forever (Dominic Garrini & Kevin Ku) en cuartos y semifinales, respectivamente. No se han prodigado mucho White y Jones como equipo este 2025, inmersos en aventuras individuales y alianzas con otros talentos. Pero cuando lo hacen, pocas duplas hay tan brillantes dentro del circuito europeo.

► Resultados wXw Pro-Wresting Grand Prix (Show 4)

He aquí todo lo que dio de sí el cuarto y último show del wXw Pro-Wrestling Grand Prix.

BLOQUE A DEL KÖNIG DER CATCHER: Bobby Gunns derrotó a LaBron Kozone.

BLOQUE A DEL KÖNIG DER CATCHER: Elijah Blum derrotó a Marius Al-Ani.

BLOQUE B DEL KÖNIG DER CATCHER: Ahura derrotó a Joseph Fenech Jr.

Dragon Kid (con Dragon Dia) derrotó a Adam Priest .

. FINAL DEL WORLD TAG TEAM TOURNAMENT: Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones) derrotaron a The Grind (Laurance Roman y Nick Schreier).

FINAL DEL FEMMES FATALES: Safire Reed derrotó a Anita Vaughan.

FINAL DEL KÖNIG DER CATCHER: Ahura derrotó a Elijah Blum.

Para el próximo 16 Carat Gold, wXw anunció la participación de Chihiro Hashimoto y Arez.

