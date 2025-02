Sabu y Homicide: el inminente adiós de dos iconos «indies»

Aunque pertenecen a generaciones distintas, la lucha libre «indie» en EE.UU. y concretamente la lucha extrema no se entenderían sin Sabu y Homicide.

Ninguno encajó nunca en el molde de un producto «mainstream», tanto por su estilo dentro del ring como por su actitud extraluchística. De ahí que este tipo de competidores resulten tan necesarios para preservar las ligas alternativas. Y con todo, también compitieron bajo los focos de TNA (Homicide fue allí monarca de la División X y monarca por parejas), AEW e incluso WWE, pero su gran legado se adscribe a los anales de dos compañías ya míticas en la historia de la industria: ECW y ROH.

Sabu fue dos veces campeón mundial de la primera durante el momento de gran eclosión mediática de esta, convirtiéndose en su principal rostro, atrayendo a toda una generación de fans mediante una absoluta falta de miramientos por su integridad física. Mientras, casi una década después, Homicide hizo lo propio durante los inicios de ROH, con una labor como competidor que además se ha extendido a la de entrenador.

Y el telón, más pronto o más tarde, tiene que echarse, considerando que Sabu suma 60 primaveras y Homicide suma 47. Como parece sucederá en breve para estas leyendas vivientes.

«The Notorious 187» reveló el pasado año que entre las numerosas secuelas que le ha dejado su dedicación a la lucha libre, acusa una dificultad oratoria provocada por un daño cerebral, exponiendo la cercanía de su retiro. Y aunque Homicide no ha colgado todavía las botas, 2025 albergaría tal acontecimiento.

En reciente entrevista ante los micrófonos del podcast Counted Out, Homicide asegura estar muy satisfecho de su carrera y se dice listo para despedirse de la lucha libre en activo el presente año. El neoyorquino revela que baraja hacerlo tan pronto como antes del próximo mes.

Por su parte, Sabu tiene cerrada ya su lucha de retiro. Como parte de la nueva edición de Spring Break de Joey Janela que tendrá lugar el 18 de abril desde el Pearl Theater en Las Vegas (durante el «WrestleMania Weekend»), el «Homicidal Suicidal Genocidal Death-Defying Maniac» se medirá precisamente a Janela. Un impagable regalo a GCW, casa que en los últimos años ha sido considerada sucesora espiritual de ECW.

Sabu lleva desde 2021 sin disputar un combate. Esta prolongada ausencia competitiva se ha debido en parte a su necesidad por someterse a dos importantes operaciones, como el veterano relató el pasado junio. Veremos si su estado físico le permite ofrecer un último espectáculo digno.

Joey Janela’s Spring Break comes to Las Vegas during Mania Week at The @collective2025!



Featuring:



*SABU’S FINAL MATCH*



SABU

vs

JOEY JANELA



Friday, April 18 – 7PM

The Pearl Theatre at The Palms



Get Tix:https://t.co/H5tHW3jTc0



Watch LIVE on @FiteTV+! pic.twitter.com/bknHmjptAq