Cuando Sabú llegó a México en 2001: Ésta fue su primera entrevista

La muerte de Sabú dolió más de lo que muchos esperábamos. Fue una noticia que caló hondo, no solo entre los aficionados, sino también entre quienes formamos parte de la industria de la lucha libre. Pocos luchadores han dejado una huella tan profunda, y menos aún han recibido tantas muestras de cariño desde tantos rincones del mundo como él.

En México tuvo múltiples presentaciones, y aunque hubo intentos por traerlo desde 1995, fue hasta 2001 cuando finalmente pudo presentarse, encabezando la primera función de Xtreme Latin American Wrestling. Para dicha función pude contactarlo gracias a Damián 666, quien sería su rival en el encuentro estelar.

Un par de meses antes del evento lo traje al país para comenzar la promoción y presentarlo ante los medios. En ese tiempo, Sabú cuidaba mucho su personaje: un hombre salvaje, silencioso, sin un idioma reconocible. Por eso mismo, no daba entrevistas. Pero aquella vez le pedí que hiciera una excepción. Me miró, asintió sin decir mucho, y encendí mi grabadora. Lo que siguió fue una charla breve pero sincera, que terminó publicada en la revista Luchas 2000.

A continuación, reproducimos dicha entrevista:

► Sabú al habla: “Cuando me vean luchar, verán la diferencia”

Nuestro número uno en la selección de luchadores extremos, Sabú, nos concedió una entrevista más que exclusiva, pues es la primera que realiza en su carrera (siempre han hablado por él sus mánagers), y difícilmente otorgará otra.

Sabú estuvo un par de días en nuestro país, donde afinó los detalles de su inminente duelo contra Damián 666, a quien retara a través de LUCHAS 2000 y de superplex.com.mx, lo que provocó el renacimiento de su rivalidad en la promoción angelina XPW (Xtreme Pro Wrestling). Ahora, todo está ya listo para su enfrentamiento en El Toreo de Cuatro Caminos el próximo domingo 4 de marzo, fecha que marcará el retorno de las estrellas internacionales a nuestro país.

A continuación, la plática traducida del lenguaje de Shakespeare.

— ¿Qué opinas del estilo de lucha mexicano?

«Me gusta el estilo mexicano, excepto porque prácticamente cada match es un match de relevos, ya sea en parejas o en ‘six-man tag’ (relevos australianos). Yo prefiero los encuentros normales, de uno contra uno, pero me agrada el estilo aéreo de los mexicanos».

— ¿Te inspiraste en alguien para formar tu estilo?

«Si, viendo a mi tío, el Sheik Original y viendo a Jimmy ‘Superfly’ Snuka. Considero a mi estilo como mitad Sheik y mitad Jimmy Snuka”.

— ¿Cómo iniciaste y quién fue tu primer rival?

«Comencé en 1985, pero por espacio de cinco años, nadie dijo que yo era el sobrino del Sheik. Mi nombre era Terry, y cinco años después me convertí en Sabú. Creo que mi primer rival real fue Kevin Sullivan».

— ¿Por qué elegiste el estilo extremo?

«Yo no lo elegí, él vino a mí. Yo no dije ‘voy a ser extremo’; solamente sucedió. Nadie me dijo que hiciera lo que hago ahora. Ni siquiera yo».

— ¿Cómo aparecieron esas cicatrices que tienes en todo el cuerpo?

«La mayoría —cerca del 75%—las obtuve luchando en Japón, en luchas con alambres de púas. Pero aún en luchas normales he llegado a herirme en mis manos, en mi cara, en todos lados”.

— ¿Por qué saliste de ECW?

«¿Por qué la dejé? Eso es difícil de explicar. Cuando entré a ECW en 1993, la compañía no era nada. Tenían de público unas doscientas personas. Al siguiente día había cuatrocientas personas. Para noviembre, había ochocientas personas. En diciembre había ya 2 mil espectadores, y así, cada vez más, más y más. Yo era el único con un estilo propio, pero cuando me regresé a Japón, otras personas en ECW robaron mi estilo y cuando volví me decían: ‘¡Oh, no! ¡Rompimos la mesa por accidente!’ Eventualmente me dije que lo que hicieran estaba bien. Por años no me pagaron bien, así que decidí irme, pero también era porque me estaban robando mi estilo, mis movimientos, y con mi modo de luchar crearon una gran compañía, y no me pagaron, ni me dijeron gracias… No les importó. Así que me enojé, y después de siete años renuncié. De hecho, en los últimos dos años no hice dinero en ECW; no gané nada».

— ¿Entonces tú inventaste las luchas con mesas?

«Sí”.

— ¿Eso fue desde tus días en FMW?

«Así es, aunque allá mis compañeros lo utilizaron también, pero de manera distinta a la mía. En FMW era ilegal el uso de mesas, éstas se ponían afuera, no se subían al ring. La única forma de subirlas era después de la lucha. Yo subía una, me aventaba desde la cuerda más alta hasta romper la mesa. Pero ahora todos han hecho suyo —como si nada—el uso de mesas. Antes los otros luchadores me tenían envidia porque sólo yo me atrevía a hacerlo, pero ahora todos lo hacen. Mi tío me dijo hace mucho tiempo ‘cualquiera puede hacer esos movimientos, pero solamente hay uno que es experto’…».

— ¿Cuántos movimientos has creado?

«No recuerdo muy bien, pero alrededor de quinientos».

— Los más importantes…

«Me gustan… mmmhh… Uno donde sostengo una silla bajo mis piernas y ejecuto un ‘leg drop’ (guillotina)… Ese es el Arabian Face Buster… Otro es donde hago un ‘moonsault’ (plancha con mortal hacia atrás) impulsado con una silla y con las cuerdas… Es el ‘Triple Jump Moonsault’… Aunque no tengo una movida favorita… También me gusta el moonsault desde los esquineros sobre una mesa, pero tiene varios años que no lo hago, aunque espero realizarlo el 4 de marzo”.

— ¿Quién ha sido tu rival más difícil?

«Odio decirlo, pero creo que es Rob Van Dam mi más duro rival. Él es mi alumno. Yo lo entrené»

— ¿Existe en México alguien a quien quieras enfrentar?

«Siempre he querido luchar con Damián en México. He combatido con él en los Estados Unidos y en Japón, y creo que hasta hemos luchado en Inglaterra, pero nunca lo he enfrentado en este país».

—¿Por qué nunca habías venido a México?

«Yo he querido, pero del CMLL me han hablado sólo una vez, y nunca me han regresado las llamadas. Lo mismo ha pasado con AAA, aunque no me agrada el estilo de esa empresa, pues me parece muy falso».

— ¿Hay algo que quieras decirles a los aficionados de México?

«Si. Lo que ellos han estado viendo como extremo, realmente no es extremo. ‘Extreme’ no es una silla ni una mesa. Lo extremo se lleva en el corazón. Eso es el ‘Extreme’. Es algo en lo que crees; es algo que sientes; es algo que piensas. Tú sabes cuando eres extremo… Yo no creo ser Sabú; yo sé que soy Sabú y hasta que me vean en vivo, verán lo que es ‘Extreme’. No trato de ser ‘hardcore’, ni trato de ser Extreme’. Ya soy así, ese es mi estilo.

“Es como mi camiseta, puedo tratar de verla negra, pero es en realidad blanca. Así yo, no puedo ser un simple luchador, pues soy un luchador ‘Extreme’, ¿entiendes?… No soy un actor, soy un luchador… y (risas) esta es la primera entrevista que doy en mi vida».

Así terminamos esta plática con Sabú, quien dice que espera el 4 de marzo a Damián y entonces poder «kick their ass» (patearle el trasero), como él mismo lo dijo.

____________________________________________

Descanse en paz Sabú

Un episodio especial del Podcast de Súper Luchas, con recuerdos de Ernesto Ocampo sobre Sabú, puede verse en este enlace.