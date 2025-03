Sabú atacó a Joey Janela y lucharán en GCW

El recordado y gran figura de la lucha libre hardcore, Sabú, sorprendió al atacar a Joey Janela durante la más reciente función de Game Changer Wrestling, denominada GCW The Coldest Winter 3.

Y así se confirmó la rumorada lucha entre Sabú y Janela, que estaba en duda, pues la semana pasada, el joven luchador dijo que no sabría si podía subir al ring ante Sabú, dado que necesitaba, desde mediados de febrero, someterse a una cirugía en su bíceps.

► Se confirma la lucha entre Sabú y Joey Janela: el combate de retiro de Sabú

No sabemos si la cirugía es verdad o si la aplazó, pero, por ahora, se reporta que el combate entre Sabú y Joey Janela es oficial. Janela apareció en GCW el pasado domingo, para darle un reconocimiento a Sabú, inducirlo al Indie Wrestling Hall of Fame. Pues bien, Janela dijo que la lucha entre ambos en GCW Joey Janela’s Spring Break: Clusterfuck Forever 2025 no iba a poder ocurrir y dijo que quería darle la placa a Sabú, pero que el veterano del ring ya no estaba presente ni en la arena ni el área cercana.

Janela aseguró que a Sabú no le interesaba ni le importaba los fans de la misma forma en la que los fans se interesaban por Sabú y que «el Sabú que transformó este negocio de la lucha libre se había ido, ya no quedaba nada, estaba hace rato acabado». De la nada, Sabú apareció y atacó a Janela. Sabú golpeó a Sabú con un pico y con la placa antes de atacarle el brazo herido.

Luego, ambos fueron entrevistados por separado, y Janela dijo que luchará ante Sabú en GCW Joey Janela’s Spring Break: Clusterfuck Forever 2025, el cual tendrá lugar el próximo viernes 18 de abril de 2025.