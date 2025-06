Sable «salvó» a Edge tras un fallido debut en WWE

Hoy en día, Edge es una de las leyendas más respetadas en la historia de la WWE. Pero su camino al estrellato no comenzó de la mejor manera. Su debut oficial en televisión en 1998 fue todo menos ideal… y por suerte, Sable estuvo allí para ayudarlo a recuperarse ante el público.

El futuro miembro del Salón de la Fama y también un día luchador de AEW bajo el nombre de Cope tuvo su primera lucha televisada contra José Estrada en el episodio del 22 de junio en RAW is WAR. Él, un joven prometedor, debía ganar luciendo bien para seguir avanzando en su carrera, algo que quizá a su oponente no le parecía bien, según «The Rated-R Superstar» recuerda en su autobiografía, Adam Copeland on Edge:

Pero ni la actitud de Estrada ni lo que estaba planeado tuvieron ninguna importancia cuando Edge se lanzó sobre su oponente en ringside para, accidentalmente, dejarlo noqueado, teniendo que terminar el combate en poco más de un minuto.

La buena noticia es que aquello no supuso el fin de la promesa canadiense sino solo una primera oportunidad. La empresa le dio otra en SummerSlam, lo que supuso su debut en PPV. Edge hizo equipo con la luchadora Sable y juntos derrotaron a Marc Mero y Jacqueline. Su compañera era una de las Superestrellas WWE más populares del momento, una excampeona mundial, y esposa del también legendario Brock Lesnar. El buen trabajo que hicieron fue el impulso que necesitaba Edge para recuperarse después de su fallido debut. Al final, Sable fue como una salvadora.

Match #4 | Mixed Tag Team Match | Jacqueline & Marc Mero vs. Edge & Sable | ⭐️⭐️⭐️

