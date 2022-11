«Nan Kuru Nai Circuit 2022» fue el evento que presentó la empresa con sede en Okinawa, Ryukyu Dragon, en el Shinjuku FACE de la capital nipona.

► «Nan Kuru Nai Circuit 2022»

La función contó con la participación de varios elementos de la escena independiente; así como de Dragon Gate, empresa con la que mantienen un constante intercambio de luchadores.

Nanashi y Minoru Fujita se impusieron en un choque de parejas donde doblegaron a Ryo Saito y Misaki Maeda.

A continuación, en el turno semifinal, se dio otro choque de parejas donde YAMATO y Tiran Shisa hicieron causa común para pasar sobre Gurukun Mask y Shigehiro Irie. Al término de las acciones, YAMATO e Irie se encararon.

En la batalla principal, Ben-K de Gold Class, concretó la primera defensa del Campeonato Ryuo tras responder al reto de Shuri Joe, quien tenía la consigna de devolver el cetro a Okinawa.

Los resultados completos son:

Ryukyu Dragon Pro «NAN KURU NAI CIRCUIT 2022 IN SHINJUKU 2», 10.11.2022

Shinjuku FACE

1. Churaumi Saver y K-JAX vencieron a Yuji Hino y GOSAMARU (13:09) con un Shore Break de Saver sobre GOSAMARU.

2. Ultra Soki derrotó a Ko no Mama Ichikawa (0:15) con un Lariat.

2a. Ultra Soki venció a Ko no Mama Ichikawa (7:12) por Pinfall tras un fallido Ina Bauer German Suplex.

3. Nanashi y Minoru Fujita derrotaron a Ryo Saito y Misaki Maeda (14:38) con un Sickle Hold de Nanashi sobre Maeda.

4. YAMATO y Tiran Shisa vencieron a Gurukun Mask y Shigehiro Irie (11:54) con un Mosidied Small Package de Shisa sobre Gurukun.

5. Ryuo Title: Ben-K (c) derrotó a Shuri Joe (16:41) con la Masakari defendiendo el título