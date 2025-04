Aunque hacía mucho rato, la polémica exSuperestrella WWE, Ryback, no hablaba acerca del mundo de la lucha libre profesional, recientemente volvió al ruedo a dar sus opiniones. Lo hizo, sorpresivamente, saliendo en defensa de The Rock.

Esto, después de que los fans estuvieran todo el fin de semana atacándolo por no aparecerse en WrestleMania 41, cuando creó expectativas. También, por el hecho de que Dave LaGrega lo acusó de tirarle toda el agua sucia y darle toda la culpa a Triple H por no haber aparecido en WrestleMania.

Esto, pues The Rock criticó el evento estelar del show, diciendo, incluso, que se mostraron en el ring expectativas falsas de que iba a aparecer. Pues bien, Ryback salió en defensa de The Final Boss y atacó a los fans de la lucha libre que critican a WWE. Estas fueron sus interesantes palabras:

If you’re truly a fan, you can enjoy wrestling without losing your mind over every outcome.

But when you’ve got no purpose, no goals—entertainment becomes your identity.

That’s when the hate kicks in. And now?

Toxic hosts are spreading that same broken mindset to a new… https://t.co/MxupRkgxKF

— RYBACK (@Ryback) April 24, 2025