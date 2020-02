Otro capítulo más de la guerra entre Ryback y WWE. En esta ocasión, el luchador, que prepara su posible debut en AEW, hace un llamado para que Vince McMahon le dé los derechos del nombre.

Pero, además, Ryback ruega a WWE que lo saque de su historia. Ya no quiere regresar, pese a que a finales del año 2019, dejó abierta la puerta para su regreso.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Ryback escribió un conmovedor mensaje, desde su desaparición:

Publicly asking @wwe @VinceMcMahon @TripleH to let the Ryback trademark go. It wasn’t created by them and trying to make someone spend nearly 200K to keep their legal name and brand is petty and unnecessary. Please move on and erase me from your history and programming. 🙏

— The Big Guy (@Ryback22) February 1, 2020